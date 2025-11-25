Слюсарь: 2 дома в Таганроге после украинский атаки подлежат сносу

В Таганроге два жилых дома, повреждённых в результате атаки со стороны ВСУ, подлежат сносу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате удара полностью утрачено имущество 15 жителей из 8 квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Ещё одна квартира разрушена в соседнем здании.
«Два дома подлежат сносу», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале, уточнив, что пострадавшие граждане будут расселены в другие квартиры.
В настоящее время комиссии обследуют близлежащие здания, аварийные службы продолжают восстановительные работы.
«С утра комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений идёт до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 млн рублей из резервного фонда», — сообщил Слюсарь.
Губернатор назвал атаку самой масштабной на гражданскую инфраструктуру за всё время конфликта.
Он также посетил раненых в городской больнице скорой медицинской помощи.
«Врачи делают всё возможное, люди получают помощь и внимание. Особо держим на контроле тяжёлых пациентов, в том числе пострадавшего, которого доставили в Ростов», — отметил Слюсарь.
Ранее губернатор Ростовской области сообщил о гибели троих человек при атаке БПЛА на регион.