Гастроэнтеролог Чистик посоветовала есть индейку и яйца для хорошего настроения

Улучшить настроение в холодное время года и избавиться от хандры поможет правильное питание. О том, какие блюда рекомендуется употреблять для хорошего настроения, сообщила «Газете.Ru» гастроэнтеролог Ольга Чистик.
— Ключевую роль играет аминокислота триптофан — именно из нее организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы. Важно грамотно сочетать продукты, например: индейку есть с гречкой, яйца с цельнозерновым хлебом, а творог с бананом, — перечислила врач.
Доктор также рекомендовала употреблять рыбу жирных сортов — она обеспечивает организм омегой-3 и витамином D, который помогает бороться с сезонной усталостью.
Телеканал «Царьград» рекомендовал россиянам в осенний период обогатить свой стол доступными продуктами, включая скумбрию, для преодоления сезонной усталости и снижения концентрации внимания.
В свою очередь «Москва24» отметила, что на эмоциональном состоянии человека сказывается здоровье кишечника. Тревожность, депрессия, хандра зависят от нашего микробиома.