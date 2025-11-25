Гастроэнтеролог Чистик посоветовала есть индейку и яйца для хорошего настроения

— Ключевую роль играет аминокислота триптофан — именно из нее организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы. Важно грамотно сочетать продукты, например: индейку есть с гречкой, яйца с цельнозерновым хлебом, а творог с бананом, — перечислила врач.