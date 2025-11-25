Путин провел кадровые перестановки в Генпрокуратуре России

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 ноября, подписал указ, в рамках которого провел кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре страны. В частности, глава государства освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора и назначил на пост начальника главного управления кадров ведомства Олега Логунова.