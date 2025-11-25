Путин провел кадровые перестановки в Генпрокуратуре России

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 ноября, подписал указ, в рамках которого провел кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре страны. В частности, глава государства освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора и назначил на пост начальника главного управления кадров ведомства Олега Логунова.
Кроме того, Путин назначил Евгения Ботвинкина на пост прокурора Тувы, Романа Деринга — уральским транспортным прокурором, Дмитрия Попова — прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а Валерия Войнова — прокурором Воронежской области.
Указ вступил в силу в день его подписания. Его разместили на портале официального опубликования правовых актов.
8 ноября Владимир Путин назначил бывшего заместителя министра обороны Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности России. Его заменил командующий войсками Южного военного округа Александр Санчик. Российский лидер выразил уверенность, что на новом посту военнослужащий использует свои знания и опыт боевого командира.