Уролог перечислил вредные для мужского здоровья привычки

По его словам, также вред мужскому здоровью наносит отсутствие достаточной физической активности. Гиподинамия приводит к застою крови в органах малого таза, нарушая питание тканей предстательной железы. Кроме того, негативно влияют на простату алкоголь и курение, отметил врач.