Уролог перечислил вредные для мужского здоровья привычки

Чтобы сохранить здоровье и потенцию, мужчинам необходимо избавиться от привычек, которые вредят здоровью предстательной железы. Об этом в разговоре с изданием «Газета.Ru» заявил уролог-андролог Арам Аракелян.
— Неправильное питание, богатое жирной и острой пищей, также может провоцировать воспалительные процессы в простате. Избыток соли и острых специй раздражает слизистую оболочку мочевыводящих путей, создавая благоприятные условия для проникновения инфекции, — пояснил доктор.
По его словам, также вред мужскому здоровью наносит отсутствие достаточной физической активности. Гиподинамия приводит к застою крови в органах малого таза, нарушая питание тканей предстательной железы. Кроме того, негативно влияют на простату алкоголь и курение, отметил врач.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что злоупотребление тёплыми сиденьями может негативно отразиться на репродуктивной функции — мужчинам эта опция грозит простатитом.
Чтобы вовремя выявить заболевания простаты, мужчины проходят консультацию уролога, делают УЗИ предстательной железы и определяют уровень простат-специфического антигена, передает 360.ru.