Стало известно, как изменятся цены на аренду жилья в России в 2026 году

Финансист Трепольский спрогнозировал снижение цен на аренду квартир в январе.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость аренды жилья в России может снизиться уже в январе 2026 года, однако, резкого спада цены ожидать не стоит. Такой прогноз озвучил в беседе с изданием «Газета.Ru» эксперт в сфере финансов Дмитрий Трепольский.

— Цены на аренду жилья в России могут снизиться на 2−4% в январе 2026 года. Декабрь традиционно завершается активным закрытием сделок перед праздниками, тогда как январь — это мертвый сезон и активность арендаторов падает до минимума, — отметил специалист.

Финансист добавил, что в январе на рынок выходят квартиры, освободившиеся после праздников, а поток нанимателей, напротив, снижается. Собственники же, чтобы не допускать простоя, будут готовы к небольшому торгу.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о значительном росте цен на краткосрочную аренду жилья в преддверии новогодних праздников. Наибольшее увеличение зафиксировано в Великом Устюге, Ярославле и Выборге, где ставки аренды выросли примерно на четверть в течение года.

Тем временем 360.ru рассказал, что рынок недвижимости России ожидает переоценка цен: вторичное жилье начнет активно догонять по стоимости новостройки.