Ямальцы столкнулись с массовым сбоем работы «Яндекс GO»

На Ямале вечером 25 ноября жители столкнулись с массовым сбоем в работе сервиса такси и доставки «Яндекс GO». Об этом сообщает telegram-канал «Детектор сбоев».

В настоящее время сервисы постепенно возобновляют работу.

«Яндекс GO — всплеск жалоб. Регионы — Ямало-Ненецкий автономный округ. Теги — не работает, приложение, не войти», — пишут в посте.

Согласно данным сайта «DownDetector», также поступают сообщения о проблемах с доступом к основному порталу «Яндекс»(2%) и сервису «Яндекс Про» (83%). За последний час в регионе зафиксирован 31 жалоба, за сутки — 145.

На сайте-мониторинге перечислены возможные причины сбоев, среди которых — технические работы на серверах, DDoS-атаки или проблемы у интернет-провайдеров в регионе. В настоящее время сервисы постепенно возобновляют работу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО временно недоступна запись к врачу через портал «Госуслуги». Причины временного сбоя в работе «Госуслуг» не уточняются.