В России научились управлять голубями с помощью нейрочипов

В 2024 году ученые компании Neiry и Института ИИ МГУ имени М. В. Ломоносова впервые смогли подключить мозг крысы к ИИ. Животное, названное Пифией, смогло с помощью подсказок нейросети правильно ответить на сотни научных вопросов. Подсказка для крысы выглядела как ощущения в теле: в одной его части, когда нужно сказать «да» и в другой — при отрицательном ответе. Реагируя на эти ощущения, она отвечала на вопрос.