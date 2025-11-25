Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за «схему Долиной»

«Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 “Мошенничество в особо крупных размерах”. Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путём», — поделился Бенхин. По его словам, наличие доказательств, подтверждающих изначально преступный умысел и движение средств, позволит правоохранительным органам начать уголовные расследования.