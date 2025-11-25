Трамп заявил, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

— Я с нетерпением жду возможности встретиться с президентом (Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только, когда сделка касательно окончания этой войны будет итоговой или на ее завершающей стадии, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.