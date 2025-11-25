Ричмонд
Трамп заявил, что поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 ноября, заявил, что поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу отправиться в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Пока чиновник будет находиться в российской столице, министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с представителями Украины по поводу мирного плана.

Американский лидер отметил, что первоначальная версия мирного плана США, которая состояла из 28 пунктов, была доработана с учетом предложений российской и украинской сторон. По его словам, в документе остается всего несколько пунктов, с которыми не согласны Москва и Киев.

— Я с нетерпением жду возможности встретиться с президентом (Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только, когда сделка касательно окончания этой войны будет итоговой или на ее завершающей стадии, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее глава Белого дома заявил, что Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта.

