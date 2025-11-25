Мэр Нью-Йорка пообещал наказать виновников драки с командой Махачева

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что команда российского бойца Ислама Махачева понесет наказание за массовую драку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 322.
«Эти нападения на арене “Мэдисон Сквер Гарден” полностью неприемлемы. Нью-Йоркская полиция уже проводит полное расследование, и все причастные буду привлечены к ответственности», — написал Адамс в соцсети Х*.
Отметим, 16 ноября команда Махачева устроила потасовку с бойцом Диллоном Дэнисом. Он в преддверии ивента неоднократно оскорблял в социальных сетях россиянина и других членов команды.
Напомним, 16 ноября состоялся поединок турнира UFC 322 в Нью-Йорке, где Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (50−45, 50−45, 50−45), отобрав у него пояс в полусреднем весе. После этого спортсмен заявил, что Россия самая сильная страна.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.