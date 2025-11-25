Мэр Нью-Йорка пообещал наказать виновников драки с командой Махачева

Напомним, 16 ноября состоялся поединок турнира UFC 322 в Нью-Йорке, где Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (50−45, 50−45, 50−45), отобрав у него пояс в полусреднем весе. После этого спортсмен заявил, что Россия самая сильная страна.