Специалисты предупредили о распространении опасного супергрибка в Европе

Грибковая инфекция, вызванная Trichophyton indotineae, плохо поддаётся лечению.

Источник: Аргументы и факты

Опасный и крайне устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae стремительно распространяется по Европе, предупреждает британское издание The Sun.

Сообщается, что этот «супергрибок» вызывает сильный зуд, а также провоцирует появление красных пятнен в области паха, бёдер и ягодиц. За последние три года число случаев заражения в Великобритании выросло почти на 500%.

Грибковая инфекция передаётся как при прямом контакте, так и через загрязнённые поверхности.

Хотя заболевание не угрожает жизни, его лечение может занять несколько месяцев.

По данным специалистов, за последнее десятилетие Trichophyton indotineae был зафиксирован более чем в 20 странах, включая Германию, США и другие регионы мира. Вскоре он может стать глобальной угрозой для общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось о распространении нового вида грибка Candida auris, который поражает человеческий мозг.