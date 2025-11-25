Специалисты предупредили о распространении опасного супергрибка в Европе

Опасный и крайне устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae стремительно распространяется по Европе, предупреждает британское издание The Sun.
Сообщается, что этот «супергрибок» вызывает сильный зуд, а также провоцирует появление красных пятнен в области паха, бёдер и ягодиц. За последние три года число случаев заражения в Великобритании выросло почти на 500%.
Грибковая инфекция передаётся как при прямом контакте, так и через загрязнённые поверхности.
Хотя заболевание не угрожает жизни, его лечение может занять несколько месяцев.
По данным специалистов, за последнее десятилетие Trichophyton indotineae был зафиксирован более чем в 20 странах, включая Германию, США и другие регионы мира. Вскоре он может стать глобальной угрозой для общественного здравоохранения.
Ранее сообщалось о распространении нового вида грибка Candida auris, который поражает человеческий мозг.