Трамп утверждает, что мирный план доработан с помощью Москвы и Киева

Срочная новость.
Первоначальный вариант мирного плана Соединенных Штатов, состоявший из 28 пунктов, был модифицирован с учетом предложений, выдвинутых Москвой и Киевом. Об этом заявил глава Белого дома в социально сети.
Первоначальный вариант мирного плана Соединенных Штатов, состоявший из 28 пунктов, был модифицирован с учетом предложений, выдвинутых Москвой и Киевом. Об этом заявил глава Белого дома в социально сети.
Срочная новость.
Первоначальный вариант мирного плана Соединенных Штатов, состоявший из 28 пунктов, был модифицирован с учетом предложений, выдвинутых Москвой и Киевом. Об этом заявил глава Белого дома в социально сети.