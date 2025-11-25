Ричмонд
Доктор Мясников рассказал, почему нельзя мыть сырое мясо перед готовкой: вот чем это опасно

Доктор Мясников: мытье мяса не дает эффекта и разбрызгивает бактерии.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не стоит мыть сырое мясо перед готовкой. Он предупредил россиян об опасности разбрызгивания бактерий во время этого процесса.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников совместно с шеф-поваром Глебом Астафьевым отметили, что мытье мяса не дает никакого эффекта.

Они напомнили, что все бактерии умирают во время термической обработки при температуре от 180 градусов Цельсия. А вот при мытье мяса перед готовкой россияне могут «разбрызгивать по всей кухне любые возможные бактерии».

При этом Астафьев отметил, что мясо, которое приходится мыть, является некачественным продуктом, который лучше выбросить, а не употреблять в пищу.

Ранее KP.RU сообщал, что врач Александр Умнов рассказал, какое мясо в рационе человека считается самым полезным для здоровья.