Косметолог объяснила, почему зимой обостряются болезни кожи

Осенью и зимой состояние кожи может ухудшиться из-за резких перепадов температур, сухого воздуха и недостатка солнечного света. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-косметолог Екатерина Круглик.
— На фоне изменения влажности могут учащаться кожные проблемы. Причины — это сухой воздух из-за отопления, а также недостаток ультрафиолета. Даже смена гардероба может спровоцировать проблемы с кожей, например, ношение одежды из шерсти или синтетики могут провоцировать переохлаждение, что негативно отразится на коже, — заявила доктор.
Эксперт добавила, что в холода чаще всего наблюдаются обострения экземы, псориаза, а также атопического дерматита.
Недостаточная влажность дома приводит к тому, что кожа пересушивается, а ее защитный барьер ослабевает, рассказал ранее RT. Усиливается зуд и раздражение, проще присоединяется вторичная инфекция. Даже у здоровых людей нередко кожа становится сухой, трещины появляются на руках и губах.