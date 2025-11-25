Нацбанк Польши рассказал о зарплатах украинских работников

Украинские граждане зарабатывают в Польше значительно меньше, чем местные жители. Об этом говорится в исследовании Национального Банка Польши.
Исследование показало, что среднемесячная зарплата нетто работающих в Польше украинцев составляет менее 4,5 тысячи злотых, а польских работников — около 5,3 тысячи злотых.
При этом граждане Украины работают в Польше в среднем 42,6 часа в неделю, что больше, чем местные жители. Также отмечается, что на данный момент на территории Польши проживают около 1,5 млн украинских граждан.
