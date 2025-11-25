В офисе Зеленского отвергли 28 пунктов плана Трампа: «он в прошлом»

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отклонил первоначальный американский план урегулирования.
«Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», — сказал он в беседе с порталу Axios.
По сообщениям портала, обновленный проект включает вопрос о гарантиях безопасности. США и союзники якобы предоставят их Украине. Ермак назвал эти гарантии юридически обязательными. По его словам, Украина также не откажется от курса в НАТО, это положение останется в конституции страны.
Напомним, что процесс по обсуждению мирного плана президента США Дональда Трампа активно идет. Накануне глава Белого дома сообщил о направлении спецпредставителя в Россию. Так, Стиву Уиткоффу поручили провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.