В офисе Зеленского отвергли 28 пунктов плана Трампа: «он в прошлом»

Глава офиса Зеленского Ермак отверг мирный план США из 28 пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отклонил первоначальный американский план урегулирования.

«Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», — сказал он в беседе с порталу Axios.

По сообщениям портала, обновленный проект включает вопрос о гарантиях безопасности. США и союзники якобы предоставят их Украине. Ермак назвал эти гарантии юридически обязательными. По его словам, Украина также не откажется от курса в НАТО, это положение останется в конституции страны.

Напомним, что процесс по обсуждению мирного плана президента США Дональда Трампа активно идет. Накануне глава Белого дома сообщил о направлении спецпредставителя в Россию. Так, Стиву Уиткоффу поручили провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

