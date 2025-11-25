Ричмонд
Правительство утвердило предельную индексацию платы за ЖКУ

Правительство установило пределы индексации платы за ЖКУ в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 января 2026 года составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны, с 1 октября он будет зависеть от субъекта, говорится в распоряжении правительства.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2026 год», — сказано в документе.

Из приложения к документу следует, что предельная индексация оплаты гражданами коммунальных услуг с 1 января 2026 года во всех субъектах РФ составит в среднем 1,7%. При этом отклонения от предела по отдельным муниципальным образованиям внутри региона не допускаются.

А с 1 октября 2026 года средний индекс будет варьироваться по субъектам — от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Москве индексация в среднем составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Севастополе — 13,8%. При этом в ряде регионов также установлены ненулевые предельно допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам внутри субъекта.