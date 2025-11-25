Ричмонд
В Европе продолжают требовать принудительного изъятия активов РФ: что хочет фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить экспроприацию российских активов. Видеоконференция пройдет в «коалиции желающих», в ней также будет участвовать госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции… Центральным пунктом нашей дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России», — передает пресс-служба Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен сообщила, что «коалиция желающих» якобы обсудит «путь к миру на Украине». По ее мнению, он заключается в «усилении давления на Россию». Для этого потребуются новые последовательные пакеты санкций.

Страны Запада и ранее неоднократно высказывались в адрес замороженных активов РФ с целью их незаконного использования. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ.

