В Европе продолжают требовать принудительного изъятия активов РФ: что хочет фон дер Ляйен

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить экспроприацию российских активов. Видеоконференция пройдет в «коалиции желающих», в ней также будет участвовать госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
«Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции… Центральным пунктом нашей дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России», — передает пресс-служба Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен сообщила, что «коалиция желающих» якобы обсудит «путь к миру на Украине». По ее мнению, он заключается в «усилении давления на Россию». Для этого потребуются новые последовательные пакеты санкций.
Страны Запада и ранее неоднократно высказывались в адрес замороженных активов РФ с целью их незаконного использования. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ.