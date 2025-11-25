Ричмонд
«Пострелял из оружия»: Джон Джонс рассказал о поездке в Чечню к Кадырову

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс рассказал, как прошла его поездка в Чечню, в ходе которой он посетил мероприятие по случаю 18-летия сына главы региона Рамзана Кадырова Адама.

Спортсмен в социальной сети X отметил, что изначально приглашение поступило от Кадырова-старшего. По его словам, путешествие выдалось «потрясающим».

— Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски, — поделился он.

До этого Адам Кадыров также отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а сам жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, рассказал, что его сын уже обладает богатым опытом и знаниями, полученными благодаря воспитанию рядом с отцом, и имеет практические навыки.

Кроме того, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат открыла заводской комплекс из швейной фабрики, склада и общежития для рабочих. На предприятии все еще ведется строительство.

