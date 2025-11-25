Москвичей предупредили о грядущих сильных снегопадах: когда их ждать

Гидрометцентр сообщил о снегопаде в Москве вечером и ночью. Ожидается до 3 см снега и 3−5 мм осадков.
«Предстоящим вечером и ночью в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, количество осадков может составить 3−5 мм, а временный прирост снега — до 3 см», — рассказали в Гидрометцентре.
Температура в столице составит от −1 до +1 градус. Прогнозируется южный ветер со скоростью 4−9 м/с. В отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега и гололедица.
Накануне синоптики продлили действие желтого уровня опасности в Москве. Предупреждение теперь распространяется на весь день 26 ноября.
Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщил, что в первую неделю декабря в Москве сохранится теплая погода. Это вызвано активными атлантическими циклонами, поэтому наступление зимы в регионе временно откладывается.