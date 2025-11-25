В Индии создали безопасные и долговечные аккумуляторы на основе цинка

До сих пор литий-ионные аккумуляторы доминировали на рынке благодаря высокой емкости хранения, но их использование сопряжено с экологическими рисками и небезопасностью. В качестве альтернативы в последнее время все большее внимание привлекают системы аккумуляторов на основе цинк-ионных батарей (ZIB) благодаря их высокой емкости, безопасности и экологичности.