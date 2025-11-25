В Индии создали безопасные и долговечные аккумуляторы на основе цинка

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследовательская группа из государственного института в Бенгалуру (Индия) разработала усовершенствованный катодный материал для цинк-ионных батарей, способный хранить больше энергии. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на IANS.
Суть метода заключается в особой обработке одного из ключевых компонентов батареи — оксида ванадия. Ученые использовали термохимическую обработку для намеренного создания полезных дефектов в оксиде ванадия, получив в результате оксид цинка-ванадия. Созданная структура облегчает «движение» заряда внутри аккумулятора, что и приводит к росту его производительности и срока службы.
Такая батарея способна хранить гораздо больше энергии и выдерживать тысячи циклов перезарядки без потери емкости и без существенного снижения характеристик аккумулятора.
До сих пор литий-ионные аккумуляторы доминировали на рынке благодаря высокой емкости хранения, но их использование сопряжено с экологическими рисками и небезопасностью. В качестве альтернативы в последнее время все большее внимание привлекают системы аккумуляторов на основе цинк-ионных батарей (ZIB) благодаря их высокой емкости, безопасности и экологичности.
Индийская разработка открывает возможности для создания новых, более безопасных и доступных аккумуляторов для смартфонов, электромобилей и систем хранения энергии от солнечных панелей. -0-