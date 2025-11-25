Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 15 беспилотников ВСУ

В Белгородской области ликвидировано 14 украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Военные за три часа уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Украинские дроны уничтожили в Белгородской и Воронежской областях. Над Белгородской областью ликвидировано 14 беспилотников.

«C 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 14 — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник российские военные уничтожили над регионами РФ 249 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ответили на атаки Украины массированным ударом по объектам её военно-промышленного комплекса. В частности, военнослужащие применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники.

