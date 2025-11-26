Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 26 ноября на Осенние зяби

Православная церковь 26 ноября вспоминает Иоанна Златоуста. В народе принято праздновать Иванов день. Вместе с тем есть еще одно название — Осенние зяби. Как правило, с указанного дня готовились к зиме.
Что нельзя делать 26 ноября.
Не следует ругаться, провоцировать ссоры. Под запретом лень. А еще 26 ноября не варили супы. Вместе с тем незамужним девушкам нельзя есть белые яйца. Предки верили, что они долгое время будут оставаться одни.
Что можно делать 26 ноября.
По традиции, в названный день принято ходить в церковь, молиться святому. Вместе с тем 26 ноября не планировали поездок на дальние расстояния.
Согласно приметам, млечный путь, который хорошо виден на небе, предсказывает сильные морозы. В том случае, если 26 ноября идет снег, то ждали морозов.
