Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 26 ноября на Осенние зяби

Собрали приметы и запреты на 26 ноября, когда отмечают день Иоанна Златоуста.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 ноября вспоминает Иоанна Златоуста. В народе принято праздновать Иванов день. Вместе с тем есть еще одно название — Осенние зяби. Как правило, с указанного дня готовились к зиме.

Что нельзя делать 26 ноября.

Не следует ругаться, провоцировать ссоры. Под запретом лень. А еще 26 ноября не варили супы. Вместе с тем незамужним девушкам нельзя есть белые яйца. Предки верили, что они долгое время будут оставаться одни.

Что можно делать 26 ноября.

По традиции, в названный день принято ходить в церковь, молиться святому. Вместе с тем 26 ноября не планировали поездок на дальние расстояния.

Согласно приметам, млечный путь, который хорошо виден на небе, предсказывает сильные морозы. В том случае, если 26 ноября идет снег, то ждали морозов.

Ранее глава Минфина сказал, для кого могут ввести ставку налога 40% в Беларуси.

Тем временем климатолог сказал, как изменились осадки в Беларуси: «Всего за минуту на квадратный метр может выпадать несколько литров воды».