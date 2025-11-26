Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские ученые раскрыли пользу дневного сна для мозга

Дневной сон позволяет отсрочить старение мозга на 3−6 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов из University College London.

Дневной сон позволяет отсрочить старение мозга на 3−6 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов из University College London.

Большинство людей привыкли отказываться от отдыха в дневное время — они бояться столкнуться с трудностями при засыпании вечером.

Однако ученые утверждают, что короткий дневной сон идет на пользу организму. Так, рекомендуется спать от 15 до 30 минут в промежутке с 13 до 16 часов. Это поможет улучшить настроение, память, координацию.

Исследователи проанализировали данные 35 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Выяснилось, что объем мозга людей, которые спали днем несколько раз в неделю, был на 15 кубических сантиметров больше, чем у тех, кто отказывался от этого.

Долгосрочные преимущества наблюдаются только у тех, кто регулярно спит днем — эта привычка дает накопительный эффект, передает BBC.

Невролог и мануальный терапевт Сергей Чеблуков, в свою очередь, отметил что, правильные позы для сна имеют большое значение, особенно с учетом того, что человек проводит треть жизни за ночным отдыхом.