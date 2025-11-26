Британские ученые раскрыли пользу дневного сна для мозга

Исследователи проанализировали данные 35 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Выяснилось, что объем мозга людей, которые спали днем несколько раз в неделю, был на 15 кубических сантиметров больше, чем у тех, кто отказывался от этого.