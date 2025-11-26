Народный календарь. Почему нельзя ходить в одном носке 29 ноября

Православные 29 ноября чтут память апостола Левия Матфея — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.
На Руси считали, что в этот день нельзя сидеть на предметах, которые не предназначены для этого, например на столе. Это могло привести к беде. Ходить в одном носке или в одной тапке также считалось плохим знаком, поскольку это может предвещать смерть кого-то из близких.
Пост в этот день очень строгий, однако крестьяне все равно охотно навещали друг друга. Стол был постным, однако скромное угощение с лихвой восполнялось теплотой душевных бесед.
Приметы погоды.
Снег в эту дату предзнаменует сильные метели.
Ветреная погода — к холодной зиме.
За окном мороз — зима будет суровой.
Дождь предвещает теплую и сырую зиму.
Именины отмечают: Сергей, Федор, Василий, Виктор, Иван, Дмитрий, Матвей, Михаил, Николай, Семен.