Бес «Башни»: Алексей Иванов выпустил роман про демонов

С другой стороны, не просто так этот роман всё же остается скорее повестью, а иногда кажется недописанным. Действие сконцентрировано на территории в несколько сотен квадратных километров, хотя нам постоянно сообщают координаты тех локаций, которые логически тоже должны были бы присутствовать в произведении. Очень пунктирно существует здесь вотчина Демидовых Тула, где творятся семейные преступления в стиле «Братьев Карамазовых». Но что гораздо травматичнее, совершенно не появляется Петербург, хотя там мы обязательно должны были бы «оказаться». Там долго жила Невьяна, распоряжаясь демидовским имуществом в столице. Там Бирон, о котором мы постоянно читаем в диалогах и которого должны были бы «встретить», как великого князя Ивана в «Сердце Пармы» хотя бы. Почему Иванов отказался от этой мысли, судить трудно, с материалом у него явно проблем не было. Тем более что действие «Невьянской башни» перекликается с романом «Тобол», почти тот же период. То ли у Иванова не хватило времени, то ли он специально приберег что-то для нон-фикшн итерации романа. Может, и то, и другое.