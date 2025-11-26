Привлекать за внешность: сможет ли Безруков запретить торговать масками с его лицом

Шуточные маски с изображением лица Сергея Безрукова стали поводом для судебного иска после того, как народный артист обнаружил такие в продаже на маркетплейсах. Использование изображения и имени человека без его согласия в коммерческих целях он назвал недопустимым и теперь просит взыскать с продавца моральную компенсацию. О том, какие суммы могут грозить индивидуальному предпринимателю, а также о похожих кейсах и реакции звездных коллег — в материале «Известий».
Сергей Безруков обратился в суд из-за масок.
Народный артист России Сергей Безруков в беседе с «Известиями» впервые прокомментировал судебное разбирательство из-за шуточных карнавальных масок. Он подал иск в отношении ИП за продажу таких с его изображением. Подобный бизнес актер назвал недопустимым.
— Использование изображения и имени человека без его согласия в коммерческих целях недопустимо и незаконно. И каждый человек имеет право на защиту этих персональных данных. Это сложная тема — защита изображения, имени, голоса людей, особенно — известных. И особенно в наши дни — с развитием технологий искусственного интеллекта. Все мы знакомы с темой дипфейков — буквально на днях я показывал в своих соцсетях фейковое видео с якобы моим лицом и голосом. Это всё звенья одной цепи, одна проблема. И ее нужно решать, — объяснил он свою позицию «Известиям».
Объявления «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков», возмутившие артиста, были размещены продавцом на нескольких маркетплейсах.
— Ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Сергей Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в сети Интернет, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, — сказано в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Стоимость маски — от 300 рублей. Компенсация может многократно превышать этот ценник. И суд, вероятнее всего, окажется на стороне артиста.
— В судах много аналогичных дел, практика по ним сформирована. Так, если суд установит факт нарушения, он, как правило, удовлетворяет требование о запрете дальнейшего использования изображения и присуждает в пользу истца компенсацию морального вреда. Размер компенсации зависит от обстоятельств конкретного дела. Как правило, компенсация составляет от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Многое зависит от характера и объема нарушения. В целом российские суды не склонны присуждать большие суммы за компенсацию морального вреда, — объяснил «Известиям» руководитель практики сложных судебных споров, адвокат Евгений Розенблат.
Сумма компенсации может быть значительной, добавил эксперт, если будет доказано, что нарушения повлияли на личную жизнь, репутацию и истцу действительно были причинены моральные страдания.
— Подобные нарушения весьма распространены. Просто далеко не всегда у публичных лиц доходят руки до таких нарушителей, — говорит адвокат Евгений Розенблат.
Возможно, именно поэтому предложений на разных площадках так много. Быть можно кем угодно — скажем, Надеждой Кадышевой, Стасом Михайловым, Григорием Лепсом или даже кем-то из первых лиц государства.
Выбьем за любовь.
В ходу не только маски, но и футболки, подушки, посуда с использованием изображений известных личностей, а также отсылающих к их творчеству надписей.
— Чтобы использовать лицо в рекламных целях, как минимум надо спросить разрешения, потому что людей вводят в заблуждение псевдопредприниматели. Их можно называть мошенниками. Эти мошенники, используя наши лица, торгуют тем, на что у них нет разрешения. Вопрос заключается в том, что мы не можем нести ответственность за то, что они предлагают людям. Это могут быть опасные вещи. Поэтому я понимаю Сергея Безрукова и готов присоединиться к общему иску и подать на людей в суд за то, что они используют наши лица без нашего разрешения, — заявил в беседе с «Известиями» продюсер Иосиф Пригожин.
Порой именно чтобы противостоять попыткам незаконно обогатиться за счет своего звездного имени, а не из личных бизнес-амбиций артисты и регистрируют товарные знаки, отсылающие к плодам их трудов. Кейсы в их пользу есть. В августе 2025 года с продавца подарочного шоколада, на этикетке которого был изображен кот с усами и узнаваемое «Выпьем за любовь!», взыскали 25 тыс. рублей. Хотя исковые требования были в 10 раз выше.
Магазин, к которому у Сергея Безрукова возникла претензия, вскоре после шумихи убрал из каталога маску с его изображением. Получить комментарий ответчицы не удалось.
В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что продавцы, принимая оферту, подтверждают достоверность сведений о товарах и их соответствие нормам законодательства РФ и правилам площадки. Маркетплейс, в свою очередь, вправе ограничивать размещение товаров, если выявлены признаки несоответствия установленным требованиям.
— Размещение продукции с изображением актеров и других публичных персон также регулируется действующим законодательством. В случаях, когда уполномоченные органы фиксируют нарушения авторских или смежных прав, соответствующие карточки могут быть временно ограничены до урегулирования ситуации. Кроме того, маркетплейс может инициативно скрыть карточки в случае, если правообладатель подаст свое обращение в «Цифровой арбитраж» и нарушения со стороны продавца подтвердятся. На данный момент площадка не получала предписаний регуляторов в отношении данной категории товаров, правообладатель к площадке также не обращался, — сообщили «Известиям».
Ozon соблюдает требования законодательства и продает только разрешенные товары, заявили в пресс-службе маркетплейса.
— В случае решения о нарушении товарами тех или иных норм оперативно скрываем их с витрины, — заверили там.
Маски с изображением Сергея Безрукова тем временем по-прежнему продают на площадках, до которых, возможно, пока не дошли новости о том, что с некоторыми артистами шутки плохи.