Привлекать за внешность: сможет ли Безруков запретить торговать масками с его лицом

— Чтобы использовать лицо в рекламных целях, как минимум надо спросить разрешения, потому что людей вводят в заблуждение псевдопредприниматели. Их можно называть мошенниками. Эти мошенники, используя наши лица, торгуют тем, на что у них нет разрешения. Вопрос заключается в том, что мы не можем нести ответственность за то, что они предлагают людям. Это могут быть опасные вещи. Поэтому я понимаю Сергея Безрукова и готов присоединиться к общему иску и подать на людей в суд за то, что они используют наши лица без нашего разрешения, — заявил в беседе с «Известиями» продюсер Иосиф Пригожин.