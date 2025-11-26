Ричмонд
Нацполитика предполагает борьбу с антироссийской пропагандой

Нацполитика предполагает борьбу с последствиями антироссийской пропаганды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», в котором говорится, что меры по укреплению гражданской идентичности в новых регионах обусловлены необходимостью устранения последствий антироссийской пропаганды.

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.

«Особенности реализации государственной национальной политики в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области обусловлены необходимостью принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и межнационального согласия, внедрению механизмов функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, противодействию проявлениям неонацизма и попыткам фальсификации истории, устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма и религиозной розни, проведению мероприятий организационного, правового, информационно-просветительского и этнокультурного характера», — говорится в указе.