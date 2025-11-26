Поправки о защите исторической правды подчеркнули их значимость

«Вынесенные в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации, предусматривающие установление принципа преемственности в развитии Российского государства, обеспечение защиты исторической правды, определение государственным языком Российской Федерации русского языка как языка государствообразующего народа, признание культуры в Российской Федерации уникальным наследием ее многонационального народа (российской нации), подчеркнули значимость этих факторов для достижения гражданского единства», — говорится в документе.