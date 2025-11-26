«Спартак» победил «Ак Барс» в матче КХЛ благодаря голу Морозова

Эта победа стала для «Спартака» лишь второй в шести последних поединках, что позволило красно-белым подняться на шестую позицию в таблице Западной конференции, где у команды теперь 33 очка после 30 сыгранных матчей. Для «Ак Барса», занимающего второе место на Востоке с 40 очками в 31 игре, это поражение стало третьим в пяти турах.