На обновление центра помощи детям в Кургане направили 17 млн рублей

Здание детского центра отремонтируют в Кургане.
В Кургане продолжится обновление «Центра помощи детям № 1», который находится в микрорайоне Энергетики. На ремонт направили свыше 17 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Капремонт здания ГБУ “Центр помощи детям № 1” на проспекте Конституции, 44. Ремонт пищеблока, медицинского блока, актового зала, четыре семейных группы. Начальная цена контракта — 17 100 000 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что детский центр рассчитан на 40 мест. Там проживают сироты разного возраста.
Власти Курганской области продолжают ремонтировать образовательные и социальные учреждения. Ранее были объявлены тендеры на ремонт лицея № 12, гимназии № 27 в Кургане, детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир, а также детского сада № 138 в Заозерном.