На обновление центра помощи детям в Кургане направили 17 млн рублей

Власти Курганской области продолжают ремонтировать образовательные и социальные учреждения. Ранее были объявлены тендеры на ремонт лицея № 12, гимназии № 27 в Кургане, детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир, а также детского сада № 138 в Заозерном.