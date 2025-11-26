Двойная индексация пенсий ожидается в России в 2026 году

Россияне в 2026 году столкнутся с большим количеством индексаций пенсионных выплат. Об этом во вторник, 25 ноября, рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
Так, уже в декабре текущего года некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты. Среди них — пенсия за декабрь, а также сумма, проиндексированная за январь 2026 года.
Вторая индексация выплат в наступающем году будет 1 апреля. Она пройдет в отношении социальных пенсий — они вырастут на 6,8 процента.
Кроме того, в России ожидается изменение возраста выхода на социальную пенсию по старости. Для женщин он составит 64 года, для мужчин — 69 лет, передает «Подмосковье сегодня».
Председатель партии СРЗП Сергей Миронов, в свою очередь, сообщил, что рост доходов россиян отстает от роста расходов. Он перечислил меры, которые помогут жить не «от зарплаты до зарплаты».
Депутат Госдумы Никита Чаплин также объяснил, что порядок определения даты выхода на пенсию четко прописан в российском законодательстве. Ключевым фактором является достижение пенсионного возраста.