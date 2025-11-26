Роналду сможет сыграть на ЧМ-2026 из-за условной дисквалификации за удар локтем

Напомним, в матче против Ирландии Португалия проиграла со счётом 0:2. Автором дубля стал Трой Пэрротт, забивший на 17-й и 45-й минутах. Сборная России тем временем продолжает проводить товарищеские матчи. Последними соперниками национальной команды в 2025 году были сборные Перу и Чили. Встречи проходили в Санкт-Петербурге и Сочи и завершилась вничью и поражением российской команды.