Вступит в силу новый порядок получения ипотеки. Что изменится в 2026 году и стоит ли покупать квартиру до 31 декабря

— Как показывает практика, обычно люди стараются купить недвижимость до Нового года. Наверное, многим хочется начать следующий год с новым приобретением — это во-первых. Во-вторых, многие боятся изменений, которые, обычно наступают в новом году. И 2026 год не является исключением, хотя перемены должны наступить чуть позже. В частности, планируются изменения условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года. Поэтому на рынке новостроек сейчас ажиотаж — очень многие хотят успеть в «последний вагон». Опять же, прогнозируя политику Центробанка и учитывая тенденцию снижения ключевой ставки, рынок оживился, — рассказала эксперт по ипотечному кредитованию ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина.