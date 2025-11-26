«Коалиция желающих» озаботилась гарантиями для Киева: до чего договорились

Европейские лидеры завершили встречу «коалиции желающих», которую громко анонсировали ранее. Итоги, правда, традиционно оказались больше в области заявлений, нежели реальных действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» уже в ближайшее время собирается создать совместную с США рабочую группу, которая будет разрабатывать гарантии безопасности для Киева.
«Мы решили с завтрашнего дня создать рабочую группу во главе с Францией и Великобританией при тесном сотрудничестве с Турцией, которая играет ключевую роль в морской сфере, и впервые с участием США», — заявил Макрон после завершения встречи.
Позднее главы Британии, Франции и ФРГ заявили, что договорились с Рубио ускорить работу по гарантиям безопасности Киеву.
«Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении», — отмечается в документе, распространенном пресс-службой кабинета министров ФРГ.
Также европейцы сделали заявление, касающееся использования замороженных российских активов, которые не дают им покоя уже не первый год. Европейские политики снова заявили, что нужно обеспечить «полное использование замороженных российских активов» для финансирования киевского режима.
Ранее KP.RU писал о заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она рассказала о намерении обсудить экспроприацию российских активов. Еврочиновница пояснила, что центральным пунктом дискуссии «коалиции желающих» станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России.
Это далеко не первое подобное высказывание европейских политиков. Но официальный представитель МИД Мария Захарова неоднократно напоминала, что только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ.