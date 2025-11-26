Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* может умереть в течение года, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он подчеркнул, что Буданов является террористом.
«Он умрёт в течение года. Нельзя совершить террористические преступления и остаться в живых, чтобы рассказывать об этом. Буданов — террорист», — написал Риттер на своей странице в соцсети X**.
Напомним, Федеральная служба безопасности назвала Буданова организатором террористического акта на Крымском мосту в октябре 2022 года. В декабре 2023 года МВД РФ объявило его в розыск.
Осенью текущего года СК РФ заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений по статье «Террористический акт». По данным правоохранителей, он причастен к более чем ста атакам беспилотников по российским регионам в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.
Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что глава офиса Андрей Ермак и Буданов на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем могут пойти на устранение Зеленского.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.