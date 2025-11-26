Риттер назвал Буданова террористом и предрёк ему скорую смерть

Осенью текущего года СК РФ заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений по статье «Террористический акт». По данным правоохранителей, он причастен к более чем ста атакам беспилотников по российским регионам в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.