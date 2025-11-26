Ричмонд
Bloomberg: Уиткофф обсуждал с Ушаковым мирный план по Украине ещё в октябре

В октябре Уиткофф, якобы, предлагал Ушакову организовать звонок Путина и Трампа до визита Зеленского в Вашингтон.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2025 года США предложили России поработать над совместным планом по Украине. Спецпосланник Стив Уиткофф обсуждал это с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники.

Уточняется, что 14 октября Уиткофф и Ушаков говорили по телефону чуть больше пяти минут. Американский представитель тогда озвучил несколько советов по диалогу лидеров. Советы Уиткоффа также включали предложение организовать звонок Владимира Путина и Дональда Трампа до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Напомним, что в итоге Трамп и Путин поговорили 16 октября, а Зеленский прибыл в США 17 октября.

«Мы разработали мирный план Трампа [по сектору Газа] из 20 пунктов, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами», — сказал тогда Уиткофф Ушакову.

Ранее американский глава заявил, что надеется встретиться с Путиным и Зеленским после согласования основных пунктов сделки по украинскому урегулированию.

