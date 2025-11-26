Юрист Бенхин предупредил россиян о наказании за мошеннические схемы с жильем

Пенсионеры могут столкнуться с судебными исками, если будут использовать мошеннические схемы при продаже недвижимости. Об этом во вторник, 25 ноября, предупредил адвокат Александр Бенхин.
— Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4, — отметил он.
Эксперт добавил, что на продавцов будет влиять риск получения тюремного срока. В таком случае они могут вернуть квартиры или деньги добросовестным покупателям.
Сотрудники правоохранительных органов также начнут расследовать дела, если у покупателя есть все необходимые документы, а также доказательства, что схема была мошеннической.
— Если будет подразумеваться именно уголовная ответственность, то это абсолютно другой расклад, — цитирует Бенхина News.ru.
Эксперт по недвижимости Константин Апрелев, комментируя аналогичную ситуацию, называл подобную схему «эффектом Долиной». За 2025 год более трех тысяч семей в России пострадали от подобных сделок.