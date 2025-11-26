«Очень странные дела», 5-й сезон: дата выхода, трейлер и что ждёт Хокинс в финале

Векна — главный антагонист поздних сезонов «Очень странных дел». Это не просто чудовище из параллельного мира, а разумное и крайне опасное существо, связанное с Изнанкой и обладающее мощными психическими способностями. Проще говоря, Векна — тот, кто стоит за самыми страшными событиями 4-го сезона: он ощущает слабые места людей, проникает в их сознание и использует это как оружие. Именно с ним героям предстоит столкнуться в финале.