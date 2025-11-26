«Зудящие высыпания на бедрах и ягодицах»: в Европе распространяется «супергрибок»

Европа столкнулась с угрозой быстрого распространения нового опасного патогена — грибка Trichophyton indotineae. Он особо устойчив к существующим методам лечения, что позволило СМИ назвать его «супергрибком». Об этом пишет The Sun.
Несмотря на то, что инфекция не смертельна, терапия растягивается на многие недели или месяцы. При этом заразиться легко: через прямой контакт, бытовые предметы или половым путем, что и привело к взрывному росту случаев — почти на 500% в Великобритании за три года.
«Trichophyton indotineae вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах… Очевидно, это станет большой проблемой во всем мире», — сказал эксперт по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвид Деннинг в беседе с изданием.
По сведениям издания The Sun, за прошедшее десятилетие опасный грибок охватил более двух десятков стран, среди которых Германия и США.
