Страны Европейского союза (ЕС) находятся в зоне досягаемости новых баллистических ракет России. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью RTL.
— У России есть целый спектр вооружений, и мы находимся в зоне досягаемости этого оружия, — цитирует политика радиостанция.
По его словам, на данный момент все европейские государства «подвержены угрозе» со стороны российских вооружений. Несмотря на это, Париж не будет показывать показать слабость перед Москвой.
По данным Military Watch Magazine, российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) громит истребителями Су-30СМ2 американские системы противовоздушной обороны Patriot.
Журналисты немецкого Bild, в свою очередь, утверждают, что в НАТО считают новые российские стратегические крылатые ракеты «Буревестник» серьезной угрозой безопасности.
Об окончании испытаний ракеты неограниченной дальности Владимир Путин сообщил 26 октября. В чем отличительные особенности боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.