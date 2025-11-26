Макрон, Стармер и Мерц предложили в полной мере использовать активы РФ

Участники видеоконференции так называемой «коалиции желающих» предложили «в полной мере» использовать замороженные активы Российской Федерации, совместное заявление распространила пресс-служба правительства ФРГ.
На этой встрече председательствовали французский лидер эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Они подчеркнули, что скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счёт полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение», — сказано в документе.
Напомним, по словам Макрона, именно европейские государства якобы имеют исключительное право распоряжаться замороженными российскими активами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лишь Российская Федерация имеет право определять судьбу своих замороженных за рубежом активов.