БПЛА для труднодоступных районов: в ХМАО выбрали лучшую разработку. Видео

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в конкурсе «Аэрологистика 2.0», финал которого прошел в ХМАО. Разработка финалистов в будущем может облегчить доставку грузов в отдаленные районы региона. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«В Югре прошли финальные испытания технологического конкурса “Аэрологистика 2.0”. Вместе с исполнительным директором Фонда НТИ Михаилом Вячеславовичем Антоновым вручили команде из Санкт-Петербурга диплом победителя… Подобные разработки в перспективе помогут сделать доставку грузов в труднодоступные районы региона более оперативной и экономически эффективной», — рассказывает глава региона.
В ходе финальных испытаний команда показала навыки удаленного управления беспилотным вертолетом по заданной траектории. Губернатор подчеркнул, что стремится к внедрению передовых технологий в Югре для повышения качества жизни населения.
Видео: telegram-канал Руслана Кухарука.
