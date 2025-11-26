Ричмонд
БПЛА для труднодоступных районов: в ХМАО выбрали лучшую разработку. Видео

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в конкурсе «Аэрологистика 2.0», финал которого прошел в ХМАО. Разработка финалистов в будущем может облегчить доставку грузов в отдаленные районы региона. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

В финале команда показала навыки удаленного управления БПЛА по заданной траектории.

«В Югре прошли финальные испытания технологического конкурса “Аэрологистика 2.0”. Вместе с исполнительным директором Фонда НТИ Михаилом Вячеславовичем Антоновым вручили команде из Санкт-Петербурга диплом победителя… Подобные разработки в перспективе помогут сделать доставку грузов в труднодоступные районы региона более оперативной и экономически эффективной», — рассказывает глава региона.

В ходе финальных испытаний команда показала навыки удаленного управления беспилотным вертолетом по заданной траектории. Губернатор подчеркнул, что стремится к внедрению передовых технологий в Югре для повышения качества жизни населения.

Видео: telegram-канал Руслана Кухарука.

Ранее URA.RU сообщало, что социальные проекты «Славнефть-Мегионнефтегаза» получили высшую оценку на федеральном уровне. Предприятие стало абсолютным рекордсменом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», одержав победу сразу в пяти ключевых номинациях.

