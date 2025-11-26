«Ъ»: Тимур Иванов передаст государству усадьбу Панкратово в Тверской области

Согласно информации «Коммерсанта», экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов готов передать в государственную собственность некоторую недвижимость. В частности, усадьбу Панкратово в Тверской области.
Как сообщает газета, стоимость усадьбы оценивается свыше 800 млн рублей.
Рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации активов бывшего замминистра и связанных с ним лиц начнется в Пресненском районном суде Москвы 26 ноября. Как уточняет газета, ожидается, что ответчик не будет препятствовать обращению этого имущества в госсобственность.
Накануне Арбитражный суд столицы официально признал Тимура Иванова банкротом. Это решение позволило оперативно приступить к продаже его активов для расчета с кредиторами, минуя стадию реструктуризации долга. Основанием для банкроства Иванова послужили финансовые требования ПСБ. Суд удовлетворил иск кредитора и включил в реестр долги экс-замминистра на сумму свыше 228 млн рублей.