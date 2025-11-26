Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: Тимур Иванов передаст государству усадьбу Панкратово в Тверской области

Усадьба Панкратово экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова оценивается более чем в 800 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации «Коммерсанта», экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов готов передать в государственную собственность некоторую недвижимость. В частности, усадьбу Панкратово в Тверской области.

Как сообщает газета, стоимость усадьбы оценивается свыше 800 млн рублей.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации активов бывшего замминистра и связанных с ним лиц начнется в Пресненском районном суде Москвы 26 ноября. Как уточняет газета, ожидается, что ответчик не будет препятствовать обращению этого имущества в госсобственность.

Накануне Арбитражный суд столицы официально признал Тимура Иванова банкротом. Это решение позволило оперативно приступить к продаже его активов для расчета с кредиторами, минуя стадию реструктуризации долга. Основанием для банкроства Иванова послужили финансовые требования ПСБ. Суд удовлетворил иск кредитора и включил в реестр долги экс-замминистра на сумму свыше 228 млн рублей.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше