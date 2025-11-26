Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замминистра обороны Иванов передаст государству усадьбу за 800 миллионов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов готов передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области, сообщает «Коммерсантъ». Согласно данным издания, оценочная стоимость этого объекта недвижимости превышает 800 миллионов рублей.

Пресненский районный суд Москвы 26 ноября начнёт рассматривать иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с экс-замминистра и его окружением. Ожидается, что Иванов не станет оспаривать процедуру передачи имущества.

В то же время адвокат Мурад Мусаев заявил, что сама усадьба никогда не находилась в собственности его доверителя. При этом он уточнил, что Иванов не будет возражать против решения об изъятии недвижимости, если с этим согласится компания «Оборонспецстрой», которой, по данным издания, объект и принадлежит.

Ранее сообщалось, что экс-замминистр обороны Иванова официально признали банкротом. Решение объявили в зале Арбитражного суда Москвы. Иванов задолжал банку более 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, а остальное — проценты.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше