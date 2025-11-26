Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ

КПРФ предложили установить минимальные алименты на уровне не менее половины МРОТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Законопроект, разработанный парламентариями, будет внесён в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно, должен составлять не менее: на одного ребёнка — половины, на двух детей — трёх четвёртых, на трёх и более и детей — полного размера величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ», — говорится в тексте законопроекта.

В беседе с РИА Новости соавтор инициативы, сенатор Гибатдинов отметил, что законопроект закрепит существующую судебную практику, по которой решение о сумме алиментов соразмерно прожиточному минимуму. По его словам, в случае принятия инициативы бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, не принимающего участие в воспитании ребенка.

«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти “лазейки”, что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — сказал политик.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше