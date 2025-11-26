В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ

«Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно, должен составлять не менее: на одного ребёнка — половины, на двух детей — трёх четвёртых, на трёх и более и детей — полного размера величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ», — говорится в тексте законопроекта.