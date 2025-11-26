В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ

Законопроект, разработанный парламентариями, будет внесён в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно, должен составлять не менее: на одного ребёнка — половины, на двух детей — трёх четвёртых, на трёх и более и детей — полного размера величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ», — говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости соавтор инициативы, сенатор Гибатдинов отметил, что законопроект закрепит существующую судебную практику, по которой решение о сумме алиментов соразмерно прожиточному минимуму. По его словам, в случае принятия инициативы бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, не принимающего участие в воспитании ребенка.
«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти “лазейки”, что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — сказал политик.