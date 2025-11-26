Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В курганском райцентре Кетово благоустроили территорию у нового мурала. Фото

В селе Кетово недалеко от Кургана поставили лавочки и благоустроили участок улицы возле нового мурала. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских.

В Кетово установили скамейки на общественной территории.

В селе Кетово недалеко от Кургана поставили лавочки и благоустроили участок улицы возле нового мурала. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских.

«В ноябре организована общественная территория на улице Красина в Кетово. Одну из стен трехэтажного дома украсил яркий мурал», — написал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Кетово установили арт-объект «Семья». Также в райцентре появились перголы и новое светильники.

Мурал стал украшением общественного пространства.