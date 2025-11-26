В России установят минимальный размер алиментов: уклониться от выплат станет сложнее

«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти “лазейки”, что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — напомнил Гибатдинов.