Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России установят минимальный размер алиментов: уклониться от выплат станет сложнее

В ГД хотят установить минимальный размер алиментов на уровне не менее 50% МРОТ.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили закрепить минимальную сумму алиментов на уровне 50% от МРОТ.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов. Законопроект будет представлен в ГД для расмотрения уже в среду. Копия документа находится в распоряжении РИА Новости.

Гибатдинов подчернул, что законопроект закрепляет существующий судебный подход к установлению алиментов в размере прожиточного минимума. При этом, по его словам, все бремя доказывания фактических доходов перейдет к тому родителю, который уклоняется от воспитания.

«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти “лазейки”, что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — напомнил Гибатдинов.

На днях в Госдуме выступили с инициативой ввести период охлаждения при продаже квартир.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше