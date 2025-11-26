В России установят минимальный размер алиментов: уклониться от выплат станет сложнее

В России предложили закрепить минимальную сумму алиментов на уровне 50% от МРОТ.
Гибатдинов подчернул, что законопроект закрепляет существующий судебный подход к установлению алиментов в размере прожиточного минимума. При этом, по его словам, все бремя доказывания фактических доходов перейдет к тому родителю, который уклоняется от воспитания.
«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти “лазейки”, что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — напомнил Гибатдинов.
На днях в Госдуме выступили с инициативой ввести период охлаждения при продаже квартир.