Киев осуществляет попытки изменить мирный план Соединённых Штатов, чтобы затянуть украинский конфликт, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
В настоящее время он находится в украинской столице. Ваннер уточнил, что Киев озвучивает "новые и явно неприемлемые для РФ условия.
«Это не что иное, как полное размывание первоначального плана, и если в итоге выяснится, что украинцы не уйдут из Донбасса и не откажутся от членства в НАТО, то РФ просто не будет вести переговоры», — сказал он.
По словам Ваннера, Зеленский не осознаёт, что ВСУ оказались в тяжёлой ситуации, в связи с этим дальнейшее затягивание мирного урегулирования «чревато новыми потерями территорий».
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не стал принимать Зеленского в Вашингтоне из-за нежелания решать финансовые проблемы украинской стороны.