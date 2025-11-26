Ричмонд
Welt: Украина пытается изменить мирный план США, чтобы затянуть конфликт

По словам Ваннера, Зеленский не осознаёт, что ВСУ оказались в тяжёлой ситуации.

Киев осуществляет попытки изменить мирный план Соединённых Штатов, чтобы затянуть украинский конфликт, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

В настоящее время он находится в украинской столице. Ваннер уточнил, что Киев озвучивает "новые и явно неприемлемые для РФ условия.

«Это не что иное, как полное размывание первоначального плана, и если в итоге выяснится, что украинцы не уйдут из Донбасса и не откажутся от членства в НАТО, то РФ просто не будет вести переговоры», — сказал он.

По словам Ваннера, Зеленский не осознаёт, что ВСУ оказались в тяжёлой ситуации, в связи с этим дальнейшее затягивание мирного урегулирования «чревато новыми потерями территорий».

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не стал принимать Зеленского в Вашингтоне из-за нежелания решать финансовые проблемы украинской стороны.

