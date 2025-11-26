Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме недосчитались индеек, коорых должен был помиловать Трамп на ужине ко Дню благодарения: «потерялась в процессе»

В Белом доме пропала индейка, Трамп должен был «помиловать» её в честь праздника.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме случилось кухонное ЧП. Там исчезла индейка, которую президент США должен был «помиловать» в честь Дня благодарения. Птица, привезенная из Северной Каролины, так и не дождалась торжественного отказа.

Сам Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с иронией. Он заявил, что индейка «потерялась в процессе», и похвастался, что птицы были рекордной жирности.

Как пояснил президент, их целенаправленно откармливали ради церемонии «помилования».

Индейка в этот праздник — центральное блюдо праздничного стола. Существует шутливая традиция «помилования индейки», когда президент США на церемонии в Белом доме «дарует помилование» одной или двум индейкам, и их не съедают.

Президент США намерен добиться от Украины согласия на американский план урегулирования конфликта ко Дню благодарения. Символичность этого шага связана с тем, что праздник олицетворяет сплоченность и примирение.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше