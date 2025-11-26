В Белом доме недосчитались индеек, коорых должен был помиловать Трамп на ужине ко Дню благодарения: «потерялась в процессе»

В Белом доме случилось кухонное ЧП. Там исчезла индейка, которую президент США должен был «помиловать» в честь Дня благодарения. Птица, привезенная из Северной Каролины, так и не дождалась торжественного отказа.
Сам Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с иронией. Он заявил, что индейка «потерялась в процессе», и похвастался, что птицы были рекордной жирности.
Как пояснил президент, их целенаправленно откармливали ради церемонии «помилования».
Индейка в этот праздник — центральное блюдо праздничного стола. Существует шутливая традиция «помилования индейки», когда президент США на церемонии в Белом доме «дарует помилование» одной или двум индейкам, и их не съедают.
Президент США намерен добиться от Украины согласия на американский план урегулирования конфликта ко Дню благодарения. Символичность этого шага связана с тем, что праздник олицетворяет сплоченность и примирение.